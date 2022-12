Aries (marzo 21-abril 20)

La semana inicia con una influencia poderosa de Urano y esto significa que tendrás un día de sorpresas o novedades, muy diferente a como lo imaginabas, pero la buena noticia es que van a ser sorpresas positivas, tanto si tienen que ver con el trabajo o se dirigen a la vida íntima. Es un día de felicidad inesperada.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Todo indica que el día se te presenta con su mejor cara, pero esa no será tu sensación ni tu estado de ánimo, que tiende a ser algo pesimista o melancólico, sobre todo por la tarde, ya que también te sentirás con la energía un tanto baja. En verdad, la real causa de tu estado hay que buscarla en lo amoroso.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Luego de una mañana rica en imprevistos, sorpresas y problemas que deben ser arreglados, en la que vas a ir un poco con la lengua fuera, te aguarda luego una tarde no solamente más calmada sino también con más suerte, en la que te pasarán cosas más agradables y también, alguien a quien quieres mucho te dará una felicidad enorme.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Gran importancia del amor y los temas del corazón en general, es ahí donde está el impulso que te moviliza dentro de ti y te da fuerzas para batallar y superar los conflictos: la pareja, la familia, la vida íntima. Todas estas cosas las tendrás muy en cuenta el día de hoy, ya sea en tu mente o los acontecimientos concretos.

Leo (julio 23-agosto 22)

Empieza una semana que será para ti mejor de lo que piensas, ya que la influencia de Júpiter te brindará suerte y te ayudará a concretar tus deseos, pero quizás tú no lo sientas así, e incluso no puedas evitar que hoy tengas un día un poco desanimado o desmotivado. Hay peligro de desencuentros con tu pareja.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Una influencia positiva de la Luna te ayudará a iniciar la semana más motivado o con mayor inspiración de lo habitual. Además hoy, o en un breve plazo, te esperan sorpresas agradables de tus seres cercanos, que además son más de los que tú crees, y es posible que también en estos días lo logres descubrir.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hoy no estarás del todo bien porque los acontecimientos te llevarán hacia una dirección, pero a ti te gustaría ir por otra muy diferente. Sin embargo, en muchas ocasiones grandes alegrías han llegado precisamente cuando el destino nos obligaba a ir por un camino muy distinto al que queremos, y ahora podría ocurrir algo exactamente igual.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Estarás algo más introvertido de lo que es común e incluso rechazarás cortésmente citas y otros planes agradables con tu círculo cercano. En verdad estás preocupado por algo, un viejo anhelo que deseas concretar y por el que peleas mucho en estos últimos tiempos, aunque poco o nada saben de esto tus seres queridos.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Intenta ser prudente con los gastos, estás en un momento suertudo e incluso te diriges hacia otro mejor en los próximos meses, pero las cosas irán algo más lento que tus deseos, y el dinero que esperas recibir en estos próximos días podría retrasarse un poco o hasta incluso podrías tener un conflicto inesperado.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Este no será un día negativo para ti, ningún problema grande te saldrá al paso y, sin embargo, no podrás evitar sentirte mal anímicamente, aislarte un poco de quienes te rodean o dejarte llevar por la melancolía. Te sentirás cansado de pelear o vas a sentir que pese a todos tus esfuerzos has logrado muy poco o casi nada.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Hoy será un día genial para que puedas cultivar algo que es esencial para ti: la amistad. Además esto le dará un gran giro a una jornada que en un principio no se te presentaba muy bien, al menos en cuanto a lo anímico. Gracias a la llegada de alguien muy querido te encontrarás a ti mismo y recuperarás el ánimo perdido.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Ten mucha precaución con las envidias y los enemigos solapados, ese suele ser un gran problema que siempre está contigo, pero del que no te debes desentender, especialmente cuando las cosas van de maravillas. Aunque todos te muestren una parte amable te rodean algunas manzanas podridas y te atacarán en cuanto te descuides.