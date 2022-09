Aries (marzo 21-abril 20)

La semana avanzará siendo para ti un poco "movida", con muchos problemas, tensiones y obstáculos a superar en tu laburo. Aunque al final todo se arregle o se ponga en su lugar eso no impedirá que tengas un día muy batallador y no solo en los temas del trabajo sino también en tu vida íntima y familiar.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Serás víctima de alguna injusticia o puede que te lleves un rato amargo inmerecido. No te preocupes porque todo será aclarado al final, pero eso no va a impedir que quizás pases un momento incómodo y, en líneas generales, no sea un día muy grato. Tranquilo, solo será un susto pequeño.

Géminis (mayo 21-junio 21)

En algunos instantes de la vida, para poder continuar o salir de un problema, no hay más cura que hacer algunas cosas contrarias a nuestro ética, o mirar para otro lado mientras es otra persona quien las realiza. Hoy quizás experimentes una situación así, es un día que deberás afrontar muy prudentemente.

Cáncer (junio 22-julio 22)

La influencia de Marte te viene de maravilla porque te sacará de tu descanso interno y te impulsará a pelear, a volver a la realidad y afrontar los problemas laborales, económicos y domésticos. También te hará más audaz y te dará mucha más fe en ti para que puedas batallar con éxito por tus sueños e ilusiones.

Leo (julio 23-agosto 22)

Continuarás tu camino con precisión o con éxito en una semana que todo indica que puede ser muy positiva para ti, al menos en lo que se refiere a lo laboral y los asuntos mundanos, superando a tus contrincantes y obteniendo la ayuda o el blindaje de tus jefes o de amigos poderosos. Es una excelente hora para viajar.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

La suerte sonreirá tus esfuerzos, sacrificios y pasión al trabajo bien realizado. Aunque Virgo no es un signo de fortuna eso no impedirá que el éxito aterrice cuando las cosas se hacen bien y estos días, o tal vez hoy mismo, tendrás muestras de que el destino acabará siendo justo contigo porque tú trabajas mientras otros duermen.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Siempre buscas encontrar el entendimiento, la concordia, la calma y la armonía, pero aunque tu habilidad es grande no siempre lo puedes obtener, y esto es lo que experimentarás hoy. Incluso puede que recibas las bofetadas por algún tema del que no eres culpable, pero al final con esfuerzo lo vas a aclarar.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Es sabido que siempre entregas lo mejor de ti en los momentos más tensos o complicados, te gusta el riesgo y es que lo que hace temer a otros lo que te estimula. Por eso hoy tendrás la mente más fría y eficaz que nunca, logrando ganarle o sobreponerte a los problemas más complejos y en general tendrás un día con mucha suerte.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Te aguarda un día de enorme pelea y actividad en tu trabajo y quizás también en otros asuntos, aunque lejos de deprimirte será todo lo opuesto, te estimulará y serás tu mismo quien agarre la iniciativa. Pero debes ser muy prudente porque también va será un día traicionero con ataques por la espalda, debes cuidar la tuya.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Tus contrincantes o rivales no podrán contigo, a unos les ganarás mediante grandes luchas y sacrificios mientras que a los otros los sacarás de en medio con gran habilidad e inteligencia. Es un buen momento para ti, pero no porque la suerte vaya a sonreírte sino porque dirigirás tus esfuerzos de una forma más correcta.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Estás en un momento de fortuna o de relativa suerte, las estrellas te inspiran las acciones y decisiones más precisas y por ello ahora debes desplazarte e incluso enfrentarte a los problemas más complicados porque sin duda encontrarás las respuestas correctas y verás con claridad el camino por el que debes tirar. Deber oír a tu sexto sentido.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Es hora de tomar decisiones o de continuar, hay cosas que ya no pueden aguardar más. También se aproximan cambios en tu trabajo o en tus finanzas y debes tener la iniciativa si quieres que las cosas vayan en la vía que quieres o te conviene. No esperes socorro de ninguna persona, y no la requieres, tú solo puedes lograrlo.