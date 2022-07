Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

Estás a cargo de muchas cosas en el trabajo y en el hogar que te harán sentir agotado, pero no confundas esta sensación con problemas y melancolías, es solo el cansancio de que te estás esforzando mucho por salir adelante. No temas que vas por buen camino.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Los planetas no apuntan a tu favor y eso traerá como consecuencia que tu ánimo no será el de los mejores, a pesar de que las cosas sí van bien en lo laboral y familiar. Algunos desajustes en lo sentimental te golpearán, pero ten tranquilidad que así como entras, saldrás.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Nunca pasas desapercibido porque tu inteligencia es como un faro que siempre alumbra hacia ti, pero bien dicen que en la confianza está el peligro, por lo que no te fíes siempre de ti solamente y ten la humildad de también consultar con los demás si estás en lo correcto o no.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Hoy la luna está a tu favor y hará que entres en un estado de mucha paz. Aprovecha este ambiente reflexivo para estar tranquilo con tu alma. Si es posible descansa y aléjate un poco de las complicaciones del trabajo, que hoy es solo tu día y el de tus asuntos. No desgastes tu energía en algo más.

Leo (julio 23-agosto 22)

Si no analizas los fracasos de manera crítica, estás en serio peligro de volver a cometerlos. Engaña a todos si quieres, pero no lo hagas contigo. Siéntate y reflexiona sobre los errores del último tiempo y encontrarás la fortaleza suficiente para superarlos la próxima vez que los enfrentes.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Te proteges en tu carácter introvertido y hoy sientes que necesitas estar solo contigo, pero en la soledad, así como encuentras seguridad, también encuentras la tristeza y si no externalizas lo que te pasa, nadie te podrá ayudar. A veces necesitas ser escuchado y tú sabes en quienes puedes confiar.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Los planetas te empujan a encontrar la paz y tranquilidad después de un largo tiempo de tormentas. Hoy será un día de mirar atrás y valorar todo lo que has superado. Lo que no te mata te hace más fuerte y tú ya has pasado por suficiente. Ahora solo disfruta lo conseguido.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Tienes que aprender que no eres el responsable de solucionar todos los problemas que rodean a tu familia. No puedes responder por los actos que tú no has cometido, date la oportunidad de sacarte la carga de siempre ser el salvador. Tú también necesitas ser salvado a veces.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Eres una buena persona y siempre te entregas con bondad a los demás, pero, así como tú eres un ser de bien, también existen los de mal. No te confíes de todos alrededor, que no todos comparten las mismas buenas intenciones que tú sí tienes al darle una mano a los demás.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hoy será de esas jornadas donde las antenitas de tu intuición estarán más encendidas que nunca, acertando en todo lo que rodee importantes decisiones tanto en lo laboral como en lo afectivo. Sigue a tu corazón que hoy no fallará y aprovechará cada una de las oportunidades que se le presenten.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Muchas veces pareciera que no estás en la misma sintonía con quienes te rodean, lo que provocará más de algún problemilla por falta de comprensión de ambas partes. Al menos de tu lado intenta poner ganas en no confrontarte con quienes amas, que de eso nunca salen cosas buenas.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hoy te caerá un dejo de sensibilidad y te pondrás a sobre analizar todas aquellas situaciones que por la noche te quitan el sueño. No seas duro contigo, las decisiones pasadas las basaste en lo que creías mejor en aquel momento. Piensa que de lo negativo has sacado mucho positivo y eso te tiene en el buen lugar de hoy.