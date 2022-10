Aries (marzo 21-abril 20)

Para ti es relevante controlar tu vida y todo lo que puedes llegar a obtener por tus propios méritos, pero hoy la fortuna, el éxito o las oportunidades te llegarán por otras personas y van a depender de las acciones o iniciativas de los demás. Pero lo verdaderamente importante es que todo va a salir bien.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Muchas veces hacemos lo correcto o ayudamos a otras personas y a cambio obtenemos indiferencia o el desagradecimiento, eso si no encontramos algo peor. Algo así te va a suceder hoy, pero no debes preocuparte ni alarmarte, pues lo que siembra se recoge de una forma u otra y así te acabará ocurriendo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Te espera un día con mucha actividad, tanto física como mental, abundantes relaciones y puede que también algún viaje, o en su caso tendrías que recibir a alguien que viene del exterior. Es un día favorable aunque tú estarás más nervioso, intranquilo o inestable de lo común, como si quisieras matar moscas con balas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Te resistes al cambio con todo tu ser, tienes miedo de mirar hacia adelante porque ahí está lo extraño, pero si miras hacia atrás te encuentras cariño y protección. Aunque tan solo es un espejismo, porque solo avanzando podremos hacer concretar nuestros sueños y desarrollar nuestras mejores potencialidades.

Leo (julio 23-agosto 22)

Hoy los temas del corazón van a adquirir mayor protagonismo de lo que tienen habitualmente en tu vida y tus asuntos. Por un lado, una relación amorosa te está haciendo muy feliz y dando mucha vida, pero también te preocupa y te lleva a tomar decisiones que no quieres tomar en estos instantes.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Eres muy exigente contigo mismo, no es exagerado afirmar que tu peor enemigo eres tú, y a mucha distancia del siguiente. Pero no debes flagelarte como lo haces por haberte equivocado o no llegar a ser todo lo perfecto e infalible que te autoexiges. Tienes que amarte darte mayor valor.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Cuando las cosas van bien en el amor y puedes contar con ese ambiente armónico y cariñoso que tanto necesitas, entonces es cuando vives los momentos de mayor felicidad. Y hoy podrás tener un día así, o al menos una parte importante, porque ahora te cuidan las magníficas influencias planetarias.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Temprano en el día habrá oscuros nubarrones y un ambiente triste, pero por la tarde saldrá un Sol hermoso que te mostrará un paisaje maravilloso. Pues bien, algo así ocurrirá hoy para ti, y la razón de ello estará más relacionada más con lo sentimental o familiar que con lo mundano. Todo terminará perfectamente.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Debes ser firme en tu camino y tus decisiones, porque hoy será un día en que tendrás muchas dudas e inseguridades que en algunos momentos te abrumarán. Pero no debes oír esos cantos de sirena, tan solo te quieren causar confusión y sacarte de la vía positiva. Aparte de esto, hoy tendrás un día muy favorable.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Este signo es el que siempre tiene las pruebas más difíciles y dolorosas, pero también es el que puede alcanzar la mejor meta, nunca por la fortuna o importantes apoyos sino siempre como fruto de tu esfuerzo y sacrificio de años o décadas. Hoy tendrás un día maravilloso y verás que todo está cerca si te lo propones.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Los caminos están complicados para ti y nada se te regalará sino que será como fruto de terribles batallas, o al menos esta es la sensación que vas a tener en este día. En parte estás tenso o con mucha angustia porque te atormentan problemas económicos o relacionados con temas materiales, pero al final todo se arreglará.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Ya es momento de que te den tu lugar y reconocimiento aquellas cosas positivas que siempre estás haciendo por los demás. Aunque tú siempre quieres pasar desapercibido y buscar la privacidad, en el fondo hay una parte de ti que anhela en secreto ver algún día reconocidos sus sacrificios. Hoy te asaltarán mucho este tipo de reflexiones.