Aries (marzo 21-abril 20)

Hoy notarás más que nunca que los astros te cuidan y te ayudan. Tendrás un problema o un conflicto en tu trabajo y que será, además, por culpa tuya o agravado por ti, pero una gran ayuda, o en su caso la acción del destino te sacará de esa situación o hará el problema mucho más liviano.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Con o sin razón hoy te sentirás feliz, o así será en muchos instantes. La esperanza se apoderará de tu alma y algo muy dulce va a suceder en tu vida afectiva o familiar. Pero también será un día muy positivo para desplegar una gran actividad en tu trabajo, la suerte estará de tu lado y hará que fructifiquen tus esfuerzos.

Géminis (mayo 21-junio 21)

A veces un fracaso o una gran frustración puede convertirse a la larga en un éxito, y algo así te va a ocurrir a lo largo del día de hoy. Una iniciativa tuya no resultará, pero el destino revertirá la situación y finalmente todo saldrá mejor incluso de como hubiera salido si tu iniciativa hubiera resultado.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Un día te darás cuenta de que si el destino te arranca una cosa es porque no te conviene. Nada ni nadie puede saber los caminos que nos impone el destino, o sus cambios súbitos y repentinos, pero ten seguridad que tu futuro será suertudo y feliz y todo lo que se oponga a ello, ahora o más adelante, el destino te lo quitará.

Leo (julio 23-agosto 22)

Estás ante un día afortunado, uno de estos días en los que puedes lograr un gran éxito en tu trabajo, u obtener un inesperado reconocimiento, o brillar entre tus cercanos como si fueras una estrella de cine. Hoy el destino te regalará algo y convertirá en realidad alguno de esos grandes anhelos que guardas en tu alma.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Tu corazón es bondadoso y les das todo a tus seres queridos, pero también eres muy sentido y cuando te hieren te duele en lo más profundo de tu alma, aunque no lo hagas notar. Algo así tendrás que vivir hoy, pero a veces alguien puede hacerte daño ver que lo está haciendo. Piénsalo dos veces.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Te aguarda una mañana de muchas preocupaciones y un poquito desasosegada, deberás decidir sobre asuntos muy complicados y en las que correrás riesgo de equivocarte. Sin embargo, por suerte todo va a ir bien y disfrutarás de una tarde mucho más tranquila y feliz, y el destino te obsequiará con una alegría en la vida íntima.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Si quieres triunfar en el trabajo y los negocios no le digas nada a nadie, no muestres tus planes ni a tus mejores amigos. Esa es una precaución que siempre te conviene tener en mente, pero en estos momentos más que nunca porque alguien está tratando de conocer tus intenciones para jugarte una mala pasada. Cuídate mucho.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Ten mucha precaución porque otros se pueden aprovechar de los logros que tú consigas o cosechar todo lo que hayas sembrado. No olvides esa frase que dice que "por la caridad entra la peste", porque algo así te podría ocurrir. Por suerte, en estos días la fortuna te favorece y pronto vas a encontrar las manzanas podridas.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

En el mundo esotérico hay una frase que dice que "todo lo que has llorado algún día lo tendrás que reír". Nada ocurre por nada y todo aquello por lo que te sacrificas siempre acaba dando sus frutos, incluso aunque ya hayas perdido la fe. No pienses que tu dolor o tu pena no sirven para nada, confía en el destino.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Eres un ser íntegro y nunca harías algo sabiendo que no es justo o que se aleja de tu código moral, por muchas dádivas que te prometan, tu no tienes precio. Precisamente hoy tendrás la posibilidad de comprobar que esto es así y estarás muy firme cuando te pidan un favor que bajo ningún concepto puedes aceptar.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

El día de hoy te entregará éxitos profesionales o financieros, o de ambas. Será una hora excelente para que tomes todo tipo de iniciativas en esos temas, o bien para que recojas el fruto de todo lo que has peleado y trabajado a lo largo de meses o semanas. A pesar de los obstáculos que te pone la vida, al final eres afortunado.