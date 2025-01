Colo Colo sigue sumando fichajes para la temporada 2025. El cuadro albo ya oficializó a dos nombres y aún está a la espera de confirmar a otras figuras, aunque ello no deja conforme a todos.

Uno de los que cree que el cuadro albo sigue teniendo falencias, incluso con la inminente incorporación de un defensa, es Manuel de Tezanos. ¿La razón? Cree que el plantel necesita un zaguero con una cualidad particular: la altura.

A pesar de que Sebastián Vegas se debería incorporar durante los próximos días, el periodista llamó a tener ojo. Para él, ningún defensor reúne tal característica para la Copa Libertadores.

“Yo creo que necesita un central de 1,90 (metros), creo que tiene poca altura. No tiene un jugador alto, se le fue Amor, Vegas no es alto, Villagra no es alto, Saldivia no es alto, Wiemberg no es alto”, lanzó en Radio Agricultura.

En dicha línea, advirtió: “En Copa Libertadores, cuándo juegas con esos equipos que te meten un nueve de 1,95 m. o los centrales de 1,90 m. cada uno y te van a cabecear, ahí se nota”.

Finalmente, alertó a la directiva alba: es posible que con lo disponible alcance para el plano local, pero fuera del país será complejo. Aún hay tiempo para enmendar el error.

“Hay jugadores que te pueden defender bien, pero contra la cuestión física de la altura. Yo creo que necesita altura Colo Colo. Una cosa es la Copa Libertadores, para el campeonato nacional le sobra”, cerró.

Para el periodista, Colo Colo necesita sumar un nombre con más altura.

Cuándo juega Colo Colo

El siguiente duelo de los albos será contra Racing Club de Avellaneda. Dicho encuentro amistoso se jugará el sábado 18 de enero, desde las 19:00 horas, en el Estadio Monumental.