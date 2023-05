América de Cali sigue en la pelea en la Liga Colombiana. El objetivo de los ‘escarlatas’ es levantar el título y sumar su estrella 16, pero primero tendrá que pasar su duro grupo en los cuadrangulares donde comparte con Millonarios, Independiente Medellín y el Boyacá Chicó. Los vallecaucanos son terceros con un punto, el mismo que tienen todos en el grupo tras la primera fecha.

Alexandre Guimaraes ha sido uno de los más cuestionados y de los que más ha dado de qué hablar en el cuadro ‘escarlata’, pues a varios hinchas no les gusta el manejo que le ha dado a la nómina. Más allá de eso, su renovación sigue en el limbo, no hay acercamientos y todo parece indicar que no continúa.

Lo que más sorprende, es la información dada por el periodista Mariano Olsen en ‘Zona Libre de Humo’, donde afirma que el estratega no seguirá en el equipo así sea campeón. “Sin importar si es campeón o no, Alexandre Guimaraes no continuaría con América de Cali”. Por ahora no hay información oficial sobre el futuro del entrenador y se espera que todo se pueda resolver en los próximos días.

Lo cierto es que América no se desenfoca y sigue concentrado en lo que viene, pues este domingo sobre las 8:15 p.m. tendrá que enfrentar a Independiente Medellín en el estadio Pascual Guerrero, tres días después lo hará ante Millonarios a las 8:30 p.m. en el mismo escenario.