Alexandre Guimares contó la verdad por la que no regresó a Colombia

Alexandre Guimaraes contó la verdad por la que no regresó a Colombia luego de haber sido ofrecido al Deportes Tolima. El entrenador que hizo historia con el América de Cali reveló todos los detalles por los que no fue a Ibagué. El conjunto ‘pijao’ no pudo concretar su llegada y terminó contratando a David González.

El entrenador no solo habló de este tema. En charla con Caracol Radio contó el interés que también tuvo el Junior de Barranquilla en adquirir sus servicios cuando estaban con la crisis del ‘Bolillo’ Gómez. Además, le puso picante a la entrevista y dijo a qué equipo del Futbol Colombiano nunca dirigiría.

La verdad por la que no regresó a Colombia

“Fue una situación que al final no pudimos concretar, sin embargo, quiero agradecer a toda la gente del club, a su presidente, son cosas que a veces suceden en el fútbol y simplemente hay que sumirlo como tal y ya está. Hubo una situación muy específica, creímos que estaba claro y al final no, ante eso ellos me entendieron y yo los entendí…Tolima como tal siempre ha tenido un respeto hacia los procesos de los cuerpos técnicos”, dijo el entrenador.

El interés de Junior de Barranquilla y otros equipos del FPC

“Fueron más los rumores, contactos oficiales como tal a través de mi representante no hubo, hubo acercamientos de gente muy cercana a la gente de Junior, pero nunca nada oficial”, dijo sobre el conjunto ‘tiburón’.

Agregó sobre los otros clubes del país: “estoy muy agradecido por la forma en que me han tratado a mí y a mis cuerpos técnicos, en Colombia profesionalmente nos han respetado, nos han dado un lugar, creo que nos lo hemos ganado a través de nuestro trabajo y uno es consciente de ese cariño, es indudable”.

El equipo que Guimaraes no dirigiría nunca en Colombia

“Jamás dirigiré al Deportivo Cali. En Cali hay otros colegas que han dicho lo mismo cuando han dirigido al América. En las dos oportunidades que he dirigido al América nos da pie para haber ingresado en el lugar de técnicos muy respetados y eso jamás, es algo que ni siquiera se me pasa por la cabeza”.

Su última etapa en América de Cali

El entrenador, que para muchos es ídolo, cerró hablando sobre su última etapa en América donde no le fue bien. Aseguró que se fue con un sinsabor y que terminó el ciclo muy agotado.

“En la mayoría de los lugares que he estado, he trabajado en clubes importantes, todavía hay margen en Colombia de demostrar nuestro trabajo, voy a ser sincero, el sinsabor que nos queda es no haber podido cerrar el círculo, estamos abierto a cualquier situación, cuando terminó el ciclo en junio estaba muy agotado en América, fue un trabajo de quince meses tremendo y pudimos por lo menos dejar la situación deportiva y de organización para el club como lo dejamos la primera vez”.