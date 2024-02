América de Cali sufrió una contundente derrota ante el Deportes Tolima por 2-1 en la tercera fecha de la Liga Colombiana I-2024, duelo en el que el conjunto ‘escarlata’ se vio muy superado por los locales, es por esto que muchos hinchas han cuestionado el planteamiento que hizo el entrenador César Farías, el cual venía de recibir elogios por golear a Atlético Nacional.

Para este compromiso, el técnico venezolano decidió realizar cerca de nueve modificaciones, en comparación al equipo que ganó en el Pascual Guerrero al ‘verdolaga’, es por esto, que tras la derrota ante el ‘Pijao’, le llovieron cuestionamientos por no haber repetido la plantilla que venía de lograr los tres puntos.

La razón por la que César Farías hizo varios cambios

Pues ante las críticas, el técnico dio la cara en la rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí fue consultado por el tema, por lo que aseguró que él fue el responsable de la derrota, debido a que quiso darle descanso a varios jugadores que jugaron ante Nacional, debido a que se viene una seguidilla de partidos y no quiere que tengan problemas físicos, teniendo en cuenta que algunos de ellos no son tan jóvenes.

“No estoy para controversias. Nosotros pensamos en el largo plazo y no en el inmediato. Entendemos cuántos puntos se necesitan para clasificar y que tenemos que jugar la Sudamericana, la Copa Colombia. Entonces los líderes tienen que tomar decisiones y no tener miedo de que se forme alguna controversia alrededor de eso. Es normal alrededor de un equipo grande”, dijo inicialmente Farías.

Y después agregó: “Para nadie es un secreto tener un plantel con jugadores que tienen su edad. Esto apenas está arrancando. Es totalmente responsabilidad mía. Con lo que vi en la cancha, no tengo nada que reprocharles a los jugadores. Todo lo que se vio es corregible. Fue un equipo que, ante uno de los mejores de hoy en la liga colombiana, fuimos a buscar el arco contrario desde el inicio”.

Lo que viene y su responsabilidad

Sobre lo que será la próxima jornada ante Patriotas en condición de local, Farías indicó que: “Ahora tenemos aparte del equipo fresco para el sábado. Y el año pasado no vi que se hiciera ninguna controversia. Con Águilas hicimos 11 puntos con equipo totalmente alterno. Yo los escucho. Cuando uno habla, hay que acordarse de lo que dice antes. Se la pasan diciendo que se juegan demasiados partidos en el FPC y en esa periodización, nosotros no hicimos la pretemporada. Tenemos que ir con cuidado porque estamos conociendo al plantel. No queremos perder a un jugador innecesariamente en las primeras jornadas”.

Y concluyó: “La derrota es mía. Seguramente la versión mañana es que con los que no vinieron ganábamos el partido. Sí, debe ser verdad y es totalmente responsabilidad mía, pero los líderes estamos para tomar decisiones y no tener miedo a las críticas. Sé que esto es una carrera maratónica y no de 100 metros. Hoy, más allá de la derrota, estoy convencido de que tenemos un plantel profundo que nos va a dar muchas satisfacciones”.

