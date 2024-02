América de Cali iba con toda la inspiración posible al Murillo Toro de Ibagué para enfrentar un complicado partido contra Deportes Tolima, que como ya es habitual, sabe sorprender a los grandes y más en condición de local. El club dirigido por el técnico David González fue muy fuerte ante su hinchada y logró quedarse con tres puntos claves para escalar en la tabla de posiciones.

Deportes Tolima ganó 2-1 gracias a los goles de Yeison Guzmán y Juan Pablo Nieto. Siendo muy efectivo, el local no le permitió absolutamente nada a América de Cali, que lo intentó, pero fue incapaz de crear opciones claras de gol y estuvo muy lejos crear peligro, solamente le alcanzó para el descuento al 90+3′ a través del remate de Michael Barrios.

Asimismo, antes del gol de Michael Barrios, al final del encuentro, América de Cali se salvó del tercero del Tolima, ya que el VAR anuló la anotación de Lucas González al minuto 87. Dominio del equipo tolimense, que va mostrando sus credenciales y el arsenal que tiene táctica y técnicamente para estar en la pelea por el título.

Un juego importante para el Tolima, que como siempre, sin mucha bulla, se sigue consolidando y no pierde de vista la posibilidad de pelear el título. Ya derribó a un grande y favorito, y es un buen síntoma teniendo en cuenta que aún quedan muchos partidos antes de cuadrangulares semifinales.

América sufrió en Ibagué con una nómina mixta

Aún no se sabe la razón que forzó a América de Cali a usar nómina mixta en este partido, pero las cosas no salieron bien. El técnico César Farías decidió salir con línea de tres en la zona defensiva con Jhon García, Gastón Sauro y Andrés Mosquera, con Esneyder Mena y Marcos Mina como laterales / extremos, pero el plan falló ante la avalancha del Tolima y la incapacidad de crear peligro en el área rival. Y se agrega que no hubo muchas variantes y soluciones para poder ser más punzante, pues Edward López y Rodrigo Holgado chocaban constantemente en el frente de ataque.

Sin duda, faltó Adrián Ramos en el ataque

Es claro que Adrián Ramos es fundamental en el esquema ofensivo de América de Cali y se notó que su jerarquía no estaba. Sorprendió la convocatoria, pues no estaba el nombre del ídolo escarlata, por lo que se cree que es un descanso, teniendo en cuenta el agitado calendario de la Liga Colombiana, y que el entorno del club vallecaucano estaría esperando que el gol 100 lo pueda anotar en la próxima jornada contra Patriotas Boyacá en el Pascual Guerrero (3 de febrero, 8:10 pm, cuarta fecha).

