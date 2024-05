El técnico venezolano César Farías no pudo con América de Cali y salió de la institución. Los insuficientes resultados en el primer semestre de 2024 fue más que suficiente para que el equipo rojo tomara una decisión. El estratega mira nuevos rumbos para su carrera como DT, seguramente fuera de Colombia.

En medio de un mar de polémica por su salida, donde se habla de algunos enfrentamientos con jugadores y demás personas en América de Cali, César Farías atendió los micrófonos del programa ESPN F90 y apagó las versiones que indicaban que, incluso, hubo agresiones físicas. Es cierto que el técnico es de un temperamento fuerte, pero él mismo aclaró todo lo que se dijo en días pasados.

Básicamente, César Farías aprovechó el espacio en vivo en ESPN para defenderse. Prácticamente, señaló a uno de los periodistas de la mesa de trabajo. Francisco ‘Pacho’ Vélez comentó que el técnico trató mal a una nutricionista y le había pegado una cachetada a otro entrenador en un partido de veteranos

“Pueden decir que tengo una mala relación con los jugadores y eso no es verdad. Hay un señor que se pone apellido de ropa y que le lleva esa información a usted (en referencia al periodista). Yo no puedo creer en chismes de peluquería, yo lo respeto, le he tenido consideración y porque es mayor que yo, pero merezco respeto y me está difamando. Esto es una cadena internacional y me siento afectado moralmente porque tengo hijos e hijas”, dijo Farías en respuesta a Francisco Vélez.

Discusión entre César Farías y el periodista Francisco Vélez

Farías se centró en este tema y le insistió a ‘Pacho’ Vélez que debía aclarar estas situaciones. Esto provocó la defensa del periodista, que dijo que es un asunto que debe resolverse entre América y César Farías. “Ese tema al aire no lo he ventilado y no lo voy a discutir”, indicó.

“Señor Vélez, usted dijo públicamente, como lo está diciendo, que yo le pegué cachetadas a un entrenador. Lo desmiento categóricamente”. César Farías en X.

“Es triste que se quiera ensuciar a una persona, como ser humano. Como entrenador puedo ser bueno o puedo ser malo. Este es un programa internacional y esto se lo digo a usted, con todo respeto, que lo admiro y lo respeto, don ‘Pacho’. Pero este programa lo ven en mi país, a veces lo ven mis padres, mis amigos y me preguntan estas cosas. Y usted me está difamando desde hace días, no es cierto y lo tengo que desmentir categóricamente. Pero me quedo sorprendido de todas las cosas que ha dicho de mí: que yo me peleé, que le pegué a un entrenador, que le pegué a una señora, cualquier cantidad de cosas”, agregó Farías.

Serie de interrupciones entre Farías y Vélez

Lejos de parar, la discusión siguió. Francisco Vélez negó el tema de la nutricionista, pero sí aceptó lo de la agresión en un partido de desgarre, pues aclaró que la persona que le dijo, estaba en ese momento en el lugar.

“Aquí nunca ha dicho, quien le habla, que usted le ha levantado la mano a una mujer, muéstreme dónde dije eso, eso no es cierto. Es una difamación y un desatino de su parte. Con el tema de las mujeres, jamás me meto, nunca, sabiendo cosas. No me meto en ese tema y usted sabe bien de qué estoy hablando”, dijo Vélez.

“¿Sabiendo qué? Dígalo. No deje cosas en el aire”, interrumpió el técnico, y Vélez respondió: “No. No me voy a poner a hablar de cosas, eso que lo resuelva el América y César Farías”. “‘Pacho’, está grabado todo lo que usted dijo”. Al final, Francisco Vélez terminó aceptando las supuestas cachetadas a un técnico de las juveniles: “Lo que he dicho acá y debe tener el audio, es que en un ‘partido del desgarre’ hubo un encontrón suyo”, César Farías volvió al ruedo: “Que cogí a cachetadas a alguien, eso es mentira”. Vélez contraatacó: “La persona que me lo informó, estaba ahí”. Ambiente tenso en ESPN F90 debido a la defensa del estratega venezolano.