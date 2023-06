Carlos Darwin Quintero fue uno de los jugadores que más brilló en el América de Cali a lo largo del ‘todos contra todos’ de la Liga Colombiana, es por esto que muchos hinchas quedaron muy decepcionados y tristes al ver el pobre nivel que tuvo el talentoso futbolista en los cuadrangulares.

El ‘Científico del Gol’ no mostró un buen rendimiento en la fase de grupos, siendo impreciso con la pelota, sin generar peligro en el área rival y en ocasiones viéndose cansado, es por esto que algunos fanáticos del club ‘escarlata’ lo acusaron de haber ‘arrugado’ en las finales, acusación a la que el jugador respondió.

En una entrevista para el programa ‘Zona Libre de Humo’, Carlos Darwin salió a defenderse e indicó que no “arrugó”, sino que los rivales ya lo conocían y por eso no pudo mostrar el fútbol que venía realizando, por lo que puso como ejemplo algo que vivió en los dos juegos contra Millonarios, en donde no se vio bien.

“Es normal que la hinchada emita conceptos, más que arrugar los equipos se empiezan a conocer y los rivales a enfrentar, con Millonarios me mandaron a un jugador a hacer marca personal y ¿cuándo habían hecho eso antes?”, dijo Quintero, que confesó verse sorprendido por la forma en la que jugó el cuadro ‘azul’.

Finalmente, Carlos Darwin aseguró que por “uno o dos partidos no pueden manchar el semestre que uno hace para que lo cataloguen de cierta manera”, por lo que indicó que cree que tienen un buen equipo para lo que será el segundo semestre, en el que espera que el técnico siga siendo Alexandre Guimaraes.