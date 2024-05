Por otra parte, el argentino Gastón Sauro también es confirmado que no va más. Nunca se supo con exactitud qué nivel tendría en cancha, pues jugó muy poco en momentos en que era el llamado a liderar la defensa. Otra baja que deja las puertas abiertas para un central de jerarquía.

Han sido días de mucho movimiento en América de Cali, primero por la oficialidad de Edwin Cardona, quien no continuará en América. Un anuncio que se veía venir luego de que el volante no lograra convencer con su nivel deportivo tras llegar de Argentina. Esta ausencia abre la puerta a otro refuerzo de renombre que siga uniendo a la hinchada.

