América de Cali vive un momento importante en el Fútbol Colombiano tras mantener un buen arranque este segundo semestre. El buen juego y los resultados han acompañado al cuadro dirigido por Jorge el ‘Polilla’ Da Silva. Uno de los mejores jugadores en la temporada ha sido Cristian Barrios, quien se ha destacado ya desde hace varios meses.

El mismo jugador se desahogó en medios de comunicación y mostró su descontento y frustración tras no haber sido tenido en cuenta por el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, en las pasadas convocatorias.

El jugador de América de Cali que reclamó no haber sido convocado a la Selección Colombia

En charla con el ‘Vbar’ de Caracol Radio, el jugador aseguró que es un sueño vestir la camiseta de la Selección, pero que no comparte el hecho que no lo hayan llamado: “para mí es un sueño poder llegar a vestir la camiseta de la Selección Colombia, pues cualquier futbolista quiere cumplirlo. Obviamente a veces me frustra que haya tenido momentos buenos y por eso siento que merecía una convocatoria o preselección, pero bueno, me sigo preparando para que cuando llegue, esté listo”.

Por ahora, el jugador sigue trabajando con América, mejorando cada día y aprendiendo de los mejores, su entrenador: “desde que llegó el ‘profe’ lo primero que él me dijo fue que le habían hablado de mí, de la alegría que le transmito al grupo. Él mismo lo notó cuando llegó, entonces me dijo que disfrutara mucho el fútbol, mi talento, que fuera feliz. Esa fue la confianza que me dio él y lo estoy aprovechando de la mejor manera. Espero seguir ayudándolo a él y aprender de su cuerpo técnico”.

Encuesta ¿Barrios merece selección Colombia? ¿Barrios merece selección Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

Cuándo juega América de Cali

América de Cali y Cristian Barrios siguen preparándose para lo que viene en la Liga Colombiana. El cuadro ‘escarlata’ espera fecha de la Dimayor para enfrentar el que para muchos es uno de los mejores partidos del Fútbol Colombiano, ante Millonarios, partido que fue aplazado por el Mundial Femenino Sub-20 que se disputará en nuestro país. Luego espera fechas para enfrentar a Bucaramanga y La Equidad.