Las malas noticias en América no paran. Al minuto 55, Jader Quiñones vio la tarjeta roja después de una fuerte infracción sobre un jugador de La Equidad. El equipo rojo vio una nueva expulsión, en este caso fue el delantero Johan Garcés , quien le clavó los taches a un rival, por lo que Wilmar Roldán decidió echarlo. El club abunda por los últimos lugares de la tabla, con ocho partidos jugados y solo 8 puntos. 2 victorias, dos empates y cuatro derrotas encienden las alarmas en la hinchada.

En la parte complementaria, América de Cali salió con la intención de conseguir el empate, pero los jugadores no encontraron la manera de generar peligro en el área rival, mientras que La Equidad seguía generando oportunidades claras de gol, aunque los palos y la falta de puntería evitó que el marcador fuera más largo. Un mal partido de César Farías que además se gana las críticas y los abucheos de la hinchada, que ya lo comienzan a ver más afuera que adentro. Iván Mejía se unió a la indignación tras la mala presentación.

América de Cali mostró su peor versión ante La Equidad, en partido por la octava fecha de Liga Colombiana I-2024. El compromiso se realizó en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana y las cosas salieron muy mal para el ‘Escarlata’. El juego terminó con triunfo para el equipo bogotano 0-1, en lo que fue una de las presentaciones más flojas de los dirigidos por el venezolano César Farías . Todo esto generó la reacción de Iván Mejía, una voz autorizada del fútbol colombiano que no se guardó nada y perfiló al estratega, a Tulio Gómez y el mal rendimiento del equipo rojo.

