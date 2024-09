Fecha y horario del próximo partido de América de Cali en el Pascual Guerrero

Vale resaltar que son meses sin aparecer en el Pascual Guerrero. El semestre anterior no clasificó a cuadrangulares y finalizó de forma prematura el torneo. Jugó en Palmira y Villavicencio. Ahora, llegó la hora de regresar, primero para dar un salto en la clasificación en la Copa Colombia y luego una seguidilla de partidos por Liga II-2024 para colocarse al día en el calendario.

Luego, el ‘Escarlata’ jugará por la fecha 12 de la Liga colombiana II-2024 contra Fortaleza, el fin de semana del 29 de septiembre. El compromiso más inmediato que tiene es vs. Alianza FC, pero en Valledupar, por la jornada 11 del torneo local, el 22 del mismo mes.

Llegó la hora para América de Cali, donde la idea no es bajar la guardia y al contrario, mantener los buenos resultados que trae desde Villavicencio para asegurar su clasificación a cuadrangulares semifinales lo más pronto posible. La idea de Jorge Da Silva es tener la solvencia defensiva y fortalecer el tridente de ataque con Duván Vergara, Cristian Barrios y Rodrigo Holgado o Adrián Ramos.

Cabe recordar que el estadio Pascual Guerrero fue de total dominio de la FIFA durante tres semanas por el Mundial Sub 20 Femenino. La entidad mundial escogió al escenario de Cali para ser una de las sedes de la Copa Mundo, donde miles de hinchas se dieron cita y se registró la mejor asistencia de la historia de un partido de mujeres en el país.

Es un buen momento para volver a Cali. El equipo llega inspirado, en zona alta de la tabla y mostrando un buen fútbol. Se ve un ameno ambiente en la interna del club y el objetivo de título es latente. Luego de varias semanas en Villavicencio, su hinchada natal no aguanta la hora de verlo de vuelta en el Pascual Guerrero. El ‘Escarlata’ saldrá nuevamente en el ‘Coloso de San Fernando’ por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia 2024.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.