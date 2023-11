El volante de América de Cali, Juan Camilo Portilla, habló en exclusiva con El País de Cali y mostró todo su deseo de estar en la convocatoria de la Selección Colombia. El jugador estaría en la lista de bloqueados y tendría serias posibilidades de estar en la lista que presentará el técnico Néstor Lorenzo en los próximos días.

Hasta el momento, Juan Camilo Portilla se ha convertido en un jugador fundamental en América de Cali. Con Lucas González en el cuerpo técnico, el volante ha podido fortalecer sus capacidades en la zona media de la cancha y se ha consolidado como uno de los mejores futbolistas del FPC.

En los últimos días, en lo que tiene que ver con el fútbol colombiano, Juan Camilo Portilla ha tomado fuerza y sería una de las grandes sorpresas en la Selección Colombia, que de la mano del técnico argentino Néstor Lorenzo se alista para los partidos contra Brasil y Paraguay, por la quinta y sexta de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026.

Portilla iría a la Selección Colombia con Kevin Mier y Álvaro Montero, los arqueros de Atlético Nacional y Millonarios, respectivamente, que son prácticamente confirmados en la lista. Juan Camilo sería la otra novedad del FPC, pero el panorama se ve complejo, pues compite con nombres como el de Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Jefferson Lerma y Kevin Castaño.

“Bueno, siendo muy sincero, antes del partido, uno sí llegaría a pensar en eso (convocatoria), como que me voy a cuidar y que no me pase nada, pero ya cuando uno entra a la cancha y más por la forma en la que en la que yo siento el juego y como compito, pues la verdad que a uno se le olvida todo eso”, agregó Portilla sobre sus formas de jugar y encarar los partidos con América, mientras está la expectativa de la Selección Colombia.