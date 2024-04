Con este empate, América de Cali quedó décimo en la tabla de posiciones con 24 puntos y +7 en la diferencia de gol y tendrá dos partidos complicados en las próximas fechas, pues tendrá que visitar a Independiente Santa Fe y Once Caldas.

Y todo tiene que ver con una solicitud que hizo Once Caldas. La dirigencia del equipo blanco pidió oficialmente a la Dimayor que para el partido ante Junior de Barranquilla quieren que también se agregue un veedor arbitral, tal como ocurrió en la ciudad de Tunja en el juego entre Patriotas y Medellín. Tulio quiere que además del inspector arbitral, haya otra figura que pueda garantizar la justicia en la cancha y alejar los errores arbitrales.

Sobre el tiempo de adición se dio otra jugada polémica en la que no se sabe las razones del juez para anular el gol que le daba la victoria al América de Cali. Adrián Ramos recibió un pase filtrado, el árbitro sancionó una falta antes de que se presentará un autogol por parte del Deportivo Pasto. No hubo revisión en el VAR y al parecer tampoco un llamado para que la revisara .

El equipo rojo buscó abrir el marcador por donde pudo, sin embargo, se presentaron varias situaciones en las que no pudo conseguirlo. Primero, una jugada de gol anulada en la que sí estuvieron correctos los árbitros, pues había fuera de lugar. Luego, un penalti que no sancionaron y después una acción que dejó varias dudas.

