El periodista Paolo Arenas también da su punto de vista en X. El periodista en mención hizo el ejercicio de trazar las líneas y así definir si el VAR acertó o no en esta oportunidad. La conclusión a la que llegó es que el delantero de Millonarios estaba habilitado, pero con muy poco, en lo que fue una cuestión de centímetros. Juzguen ustedes.

“Según el VAR, Leo Castro estaba habilitado en el gol de Millonarios. Sigue siendo muy confuso el uso de la tecnología en el FPC, esas imágenes no dan certeza de nada. Podrá estar habilitado, pero estamos muy atrasados con el tema de los offside. Lo veo adelantado”, dice el VAR Central.

El VAR revisó la jugada, pero tras varios minutos, se determinó que fue gol, pero en la repetición que mostró la transmisión, no se marcó la línea roja que habitualmente se traza en este tipo de acciones, lo que aumentó las dudas en la fanaticada americana y en los analistas del futbol colombiano.

