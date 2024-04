Por otra parte, más allá de que Holgado se le vio comprometido y cerca del gol, no pasó del 0-0 y América suma solamente un punto en un juego en el que estaba prácticamente obligado a ganar. El equipo está décimo en la tabla de posiciones con 24 puntos y +7 en la diferencia de gol y tiene dos partidos complicados en las próximas fechas, pues visita a Independiente Santa Fe y Once Caldas.

Una intervención que demuestra la preparación profesional de los médicos de América de Cali, pues el mismo jugador, al momento de la restauración, no disimuló su cara de asombro al ver lo que hizo Carlos Alexander Restrepo con su falange.

Lo curioso de todo, en medio de la angustia, es que el cuerpo médico del América solucionó el inconveniente con Holgado en cuestión de segundos. Con sus manos, el médico realizó la delicada maniobr a y acomodó el dedo en su lugar. La imagen no deja de sorprender.

Todo ocurrió al término del primer tiempo en el Pascual Guerrero. El juego, que acabó con un polémico 0-0 y nuevamente con fallas arbitrales, contó con la atenta intervención del equipo médico para atender la inusual fractura. Difícil momento para Rodrigo Holgado, quien no ocultaba su rostro con angustia.

Impactante. Durante el partido América de Cali vs. Deportivo Pasto, por la fecha 17 de la Liga Colombiana I-2024, el delantero Rodrigo Holgado protagonizó una compleja fractura que el médico del club ‘Escarlata’ solucionó inmediatamente. El goleador argentino mostraba señales de dolor y su dedo totalmente doblado.

