América de Cali terminó con su buena racha de victorias, aunque no perdió y mantuvo el invicto. El cuadro ‘escarlata’ igualó este sábado 1-1 frente a Fortaleza en el Pascual Guerrero y se mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones. Duván Vergara terminó siendo el gran protagonista del encuentro.

Publicidad

Publicidad

El mejor refuerzo de América tuvo tres momentos importantes durante los 90’ minutos, erró penal, botó la más clara del partido y terminó dándole el empate a los dirigidos por el ‘Polilla’ Da Silva.

ver también Da Silva cargó contra el arbitraje tras el empate de América de Cali: "Es una lástima"

Las disculpas de Duván Vergara con la hinchada de América que sorprendió a todos

Sobre el minuto 83’, cuando el partido iba 0-1 abajo y todo parecía que no llegaría el empate, pitaron un penal a su favor. El delantero tomó el esférico y pateó cruzado, pero el arquero atajó la ejecución y el rebote. Luego, en el tiempo de adición, en el 90 +9’, Duván erró la más clara, le quedó un balón sobre las 5 con 50, solo frente al arquero, y definió muy por debajo del balón enviándolo por encima del travesaño.

Ya sobre el 90+11’, Duván hizo la de él, eludió a varios rivales sobre el borde del área y, de la nada, sacó un zapatazo a ras de piso imposible para el arquero de Fortaleza que se lanzó, pero no pudo hacer nada.

Publicidad

Publicidad

Vergara terminó siendo la gran figura del partido y en sus declaraciones aprovechó para pedirle disculpas a la hinchada. Además, se confesó y expresó haber jugado con una molestia en una de sus rodillas.

“Hasta el último momento estuve en duda por un dolor en la rodilla, yo de terco, todos me decían que no jugará, por eso no hice un buen partido y a raíz del penal, que pido disculpas a todos”, aseguró el jugador que en su momento soltó algunas lágrimas.

Publicidad