“Me fui enamorando cada día más de una hinchada loca que nunca deja de apoyar. Un solo sentimiento y una sola ilusión, ser campeón otra vez. Realmente nunca me fui, siempre estuve aquí, quiero volver a ver las tribunas rojas y el apoyo en todas las ciudades y todo el mundo. ¿Cómo no divertirme con un estadio lleno y cantando siempre? Que lo sepa el mundo entero, mi corazón es escarlata”, dijo Duván Vergara en el video oficial de presentación del América.

“Fueron días duros, pero ya tendremos tiempo para hablar, lo importante es que estoy aquí, las ganas están. Porque no es la plata, es el corazón”, dijo Duván Vergara a América en la Red.

En medio de hinchas y algunos periodistas, Duván Vergara llegó a la ciudad de Cali lleno de ilusiones por ser campeón por tercera vez con América de Cali. Su paso por México no fue el mejor, sufrió una delicada lesión de rodilla hace más de dos años y ahora está listo para volver a triunfar en el fútbol colombiano. Es un movimiento que ilusiona a la hinchada ‘Escarlata’. El jugador dios sus primeras declaraciones, apenas tocó suelo colombiano.

Había un mar de rumores. Duván Vergara no tenía continuidad en el Monterrey, club que lo mantuvo a préstamo la última temporada en el Santos Laguna. La demora era desligarse de esa firma con los ‘Rayados’ para poder acercarse al América de Cali. Hubo final feliz y su aterrizaje en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón apagó los murmullos. Regresó a donde es ídolo.

La idea del América es volver a la pelea por el título luego del fracaso en el 2024-I, donde no se pudo pelear por el trofeo del FPC y tampoco se clasificó para los grupos de la Copa Sudamericana al perder con Alianza FC. Con Duván Vergara de vuelta, el equipo vallecaucano entra muy seriamente en la baraja de candidatos por la estrella de diciembre.

