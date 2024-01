América de Cali se prepara para el 2024 donde tendrá competencia internacional. Los dirigidos por Lucas González jugarán la Copa Sudamericana en la fase previa enfrentando a Alianza Petrolera a partido único en condición de visitante, y la obligación está latente. Además, también tiene la Copa Colombia y las dos Ligas Colombianas en las que está obligado a sumar la estrella 16. Reforzarse bien es una necesidad. El frente de ataque es prioridad y por eso tendría en la mira a una leyenda de la Selección Chile y miembro de la ‘Generación Dorada’.

Sin duda, América de Cali rompería el mercado de pases con este jugador. Estamos hablando de Eduardo Vargas, un histórico de la Selección Chile, segundo máximo goleador de ‘La Roja’ y Top 5 de anotadores en la historia de la Copa América. Una auténtica leyenda del país austral daría el salto al gigante vallecaucano para inyectar jerarquía y mucha experiencia.

A esto, se agrega que Eduardo Vargas es mundialista con Chile en Brasil 2014 y bicampeón de la Copa América, además fue subcampeón de la Copa Confederaciones. En clubes, tiene amplia trayectoria por Europa y Sudamérica. Su actual club es el Atlético Mineiro, donde es un ídolo tras obtener una ambiciosa vitrina, pues ha sido campeón del Brasileirao, Copa de Brasil, Supercopa de Brasil y tres veces del Mineirao.

Y ha pasado por Gremio de Porto Alegre y Tigres de México. En Europa, jugó en Hoffenheim de Alemania, Napoles de la Serie A y Queens Park Rangers de Inglaterra. Un mítico jugador sudamericano que no le caería para nada mal a América. La información la filtró el periodista Tito Puccetti, quien afirma que ‘Edu’ habría sido ofrecido en la ciudad de Cali.

Adrián Ramos vuelve al América de Cali

Por otra parte, en las últimas horas también se confirmó la noticia que tanto esperaba la hinchada de América de Cali. Luego de anunciar su despedida del club, Adrián Ramos ha dado vuelta atrás a su decisión y ha firmado su renovación de contrato con el equipo escarlata. El ídolo ha atendido a la prensa tras la firma de su nuevo vínculo y ha dado la razón por el cambio de parecer.

“Había tomado la decisión de no continuar con América, recibí una llamada de Marcela (nueva presidenta), donde me preguntó cuál era la situación, me cuenta cuál es el proyecto del club y decidí dejar atrás esa decisión que había tomado”, dijo Adrián Ramos en rueda de prensa.

“Con Mauricio Romero nunca hubo diferencias, no compartía algunas cosas y ya, resalto la llamada de Marcela para quedarme acá”, agregó el capitán e ídolo de América de Cali.

