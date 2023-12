No lo duda ni un instante: Adrián Ramos volvió a respaldar a Lucas González

América de Cali, que llenó de expectativa al fútbol colombiano tras la clasificación a cuadrangulares semifinales, terminó con toques de decepción luego de quedar eliminado en el Grupo B de manera prematura, cuando más soñaba con ser campeón. El equipo del técnico Lucas González intenta pasar la página rápidamente y mira lo que será la temporada 2024, con Copa Sudamericana a bordo.

Es por eso que América de Cali será un agente activo en el mercado de pases. Cosas como las que sucedieron en la Liga Colombiana II-2023 no pueden pasar y deberá reforzar de mejor manera su nómina. En medio de la planeación para el próximo año, nuevamente habló Adrián Ramos y no dejó dudas al respecto, volvió a apoyar al técnico Lucas González. El capitán del equipo le cree al proyecto y sueña con ser campeón en el 2024.

Las palabras de Adrián Ramos son en un momento clave, pues le caen algunas críticas a Lucas tras la decepción por la participación en cuadrangulares. Se sabe la voz de autoridad de ‘Adriancho’ y por eso ante Win Sports confesó su respaldo al joven entrenador bogotano.

“Independiente, si hoy estamos eliminados o no, lo que el profe ha mostrado ha convencido a los jugadores y sigo creyendo que tienen mucho por dar. Desafortunadamente, el fútbol son resultados y hay que seguir creyendo y seguir trabajando. Reforzar y corregir para lo que se viene”, dijo Adrián Ramos sobre el proceso de Lucas González.

Algunas salidas de América de Cali para el 2024

Una de las salidas prácticamente confirmadas es la de Cristian Arrieta, a quien le buscarán equipo para prestarlo. Por otro lado, no se ejercería la opción de compra por Facundo Suárez. El jugador estaría negociando con el Once Caldas para acompañar a Dayro Moreno en el frente de ataque. También se supo que Gastón Sauro no continuaría. Otros de los que estarían viendo una posible salida son: David Contreras y Daniel Mosquera.

¿Joel Graterol al América de Cali?

Según informó el periodista Felipe Sierra, uno de los nombres que interesa a América de Cali es un viejo conocido y muy querido por la afición, el venezolano Joel Graterol, quien tendría la intención de salir del fútbol de Grecia y Colombia sería su destino.

Lucas González habla de los refuerzos para 2024

“Los cuadrangulares han expuesto nuestras carencias, nos enfrentamos a equipos que se preparan para competir en torneos internacionales. Tenemos que identificar cuando vas ganando o empatando en el minuto 60, tener alternativas que te ayuden a ir a buscarlo, así como nos pasó con Nacional. El trabajo de nosotros ahora es identificar qué perfil de futbolistas nos pueden reforzar para recortar estas carencias”, dijo Lucas González.

