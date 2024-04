Antes de la joya de Bocanegra, al minuto 35, Junior se dejó ganar la espalda en defensa y apareció el gol de Rodrigo Holgado para abrir el marcador, en la primera jugada clara de América de Cali en el partido. Todo comenzó con un buen control de Edward López, pero muchísimo mejor el pase para el delantero argentino, que no perdonó, picó el balón en el piso y al fondo de la red.

Este gol fue el tercero en el 4-1 parcial, otro momento clave del partido, donde América de Cali le hizo mucho daño al rival y ya lo noqueó por completo. Inmediatamente, Cristian Barrios anotó el cuarto y ya los tres puntos no tenían discusión. A Junior solamente le alcanzó para descontar de penalti a través de Marco Pérez.

Pero las miradas también se colocan en el gol de Daniel Bocanegra, imposible para el arquero Jefferson Martínez. Una obra de arte que hace rato no se veía en el Pascual Guerrero. Un lujo que pelea por ser una de las mejores anotaciones del semestre. El exAtlético Nacional midió la distancia, acomodó la pelota, se concentró, tomó impulso y remató directo al ángulo. Un golazo.

Los goles de Cristian Barrios, Daniel Bocanegra, Edward López y Rodrigo Holgado, fueron más que suficientes para vapulear al club barranquillero que dirige Arturo Reyes. El duelo táctico lo ganó el venezolano César Farías, que la demora era que cayera el primer gol de la noche y el Junior ya no tuvo reacción, pese a estar cerca de anotar, más que todo en el primer tiempo.

América de Cali se aproxima a una clasificación que hace unos días se veía imposible, eso ya no estaba en los planes, pero ahora las cosas han cambiado y la ilusión está intacta. ‘La Mechita’ goleó a Junior de Barranquilla en el Pascual Guerrero, por la fecha 15 de la Liga Colombiana I-2024, la hinchada armó una fiesta y se activó nuevamente el sueño por estar en cuadrangulares semifinales y mantener la pelea por la estrella.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.