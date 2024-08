América de Cali enfrentó a Patriotas Boyacá por la cuarta fecha de la Liga Colombiana II-2024. El equipo rojo, considerado uno de los más grandes de Colombia, llenó por completo el estadio La Independencia de Tunja. Su hinchada lo hizo ver local, más allá de que el marcador no fuese el esperado. El triunfo era fundamental, teniendo en cuenta los partidos que tendrá lejos del Pascual Guerrero, pues el escenario deportivo será sede del Mundial Sub 20 Femenino de la FIFA.

Un gol de Rodrigo Holgado ilusionó al América de Cali con la victoria. Al minuto nueve, el delantero argentino remató de gran manera luego de una jugada de Cristian Barrios, quien mandó la diagonal hacia adentro y copió la línea del pase del atacante, quien solamente tuvo que sacarse al marcador de encima y rematar para el 1-0 parcial en el estadio La Independencia.

Las cosas salían bien para el América de Cali y todo estaba encaminado al triunfo. El club rojo disfrutaba del show de la hinchada y había hecho un buen primer tiempo. Incluso, se alcanzó a ver el segundo más cerca que el empate del rival. Las cosas cambiaron y mientras avanzaba el tiempo, el volante Mauricio Alarcón colocó el 1-1 final en un visitante que perdió los papeles y el orden táctico que lo estaba favoreciendo en una cancha muy complicada por sus condiciones físicas.

El técnico uruguayo Jorge Da Silva reaccionó en rueda de prensa tras el 1-1 en Tunja ante Patriotas, que pelea por alejarse del descenso, enfrenta durísimos marcadores e insuficientes niveles deportivos. El entrenador Harold Rivera aún no ‘levanta cabeza’ y el club de Boyacá sigue en la ‘zona roja’.

“El gol del segundo tiempo nos pegó duro, nos costó acomodarnos, el rival nos controló mejor, quizá el tema de la altura y el físico nos jugó en contra de lo que pudimos hacer, nos costó presionar y el rival jugó con mucha comodidad en varios sectores de la cancha. Ya no generamos las mismas situaciones de gol que habíamos logrado en el primer tiempo. De todas maneras, tampoco el rival nos generó mucho en el segundo tiempo, un remate a media distancia, pero creo que la opción más clara la tuvimos nosotros con algunos desbordes que pasaron por el área y no las pudimos meter. Vinimos con el objetivo de ganar sabiendo que teníamos a un equipo difícil en una cancha difícil, sumar siempre es positivo, el empatar y sumar no termina siendo malo”, dijo Da Silva.