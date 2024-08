Más allá del triste episodio de la B, más las cuatro Copa Libertadores perdidas, América de Cali ha construido y sembrado una identidad y una historia más que destacada en el fútbol colombiano, por lo que cuenta con millones de seguidores desde el Valle del Cauca y por las principales ciudades de Colombia y miles de municipios. Por la cuarta fecha de la Liga Colombiana II-2024, fue el turno para el departamento de Boyacá, que no desentonó. El gol de Holgado liquidó el juego y se retira de la altura boyacense con un punto en condición de visitante, aunque se veía algo más, debido a que hacía prácticamente de local.

América vs. Patriotas. Vizzor.

La anotación ratificó que fue un primer tiempo en el que América de Cali tuvo jerarquía con sus jugadores más importantes. Joel Graterol está atento desde la portería, Daniel Bocanegra no cede centímetros en la defensa y Eder Álvarez Balanta sirve como eje desde el medio, liquidando por completo al local, que pelea por alejarse del descenso y el empate (1-1) poco aporta para ese objetivo.

Tunja no fue la excepción y ante una multitud roja en La Independencia, Rodrigo Holgado se lució con gran remate y demostrando sus cualidades como nueve de área. El atacante abrió el marcador al minuto 9 de la primera parte tras el lindo pase de Cristian Barrios, quien cerró hacia adentro en la diagonal, mientras el goleador se movió hacia el interior para destrozar una defensa totalmente jugada que pierde fácil las referencias.

El delantero argentino se apuntó otra anotación que le funciona para acercar un triunfo de visitante más que importante para América, uno de los clubes que inicia la planeación para lo que serán las fechas donde le tocará jugar lejos del Pascual Guerrero de Cali, pues el estadio estará ocupado por el Mundial Sub 20 Femenino de la FIFA, además habrá otras jornadas aplazadas. Este suceso inmediatamente activó la convocatoria para los hinchas de todo Colombia. El llamado no es otro que llenar en las diferentes ciudades.

