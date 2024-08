Cabe recordar que América es uno de los clubes que inicia la planeación para lo que serán las fechas donde le tocará jugar lejos del Pascual Guerrero de Cali, pues el estadio estará ocupado por el Mundial Sub 20 Femenino de la FIFA, además habrá otras jornadas aplazadas. Holgado aprovechó un gran pase y sentenció al local, que pudo empatar en el segundo tiempo.

Uno de los sucesos que marcó esta visita de América de Cali fue el show de su hinchada en las gradas de La Independencia de Tunja. Humo, trapos y cánticos no se hicieron esperar y las barras se encargaron de que el ‘Escarlata’ se sintiera como en casa, además de la gran multitud de hinchas que confiesan su amor por este equipo en el departamento de Boyacá

