América de Cali quedó eliminado de la Copa Colombia en manos de Atlético Nacional y el rendimiento del equipo fue muy flojo, es pro esto que las críticas han llovido de todas partes, tanto a los jugadores y al entrenador Lucas González, cuestionamientos que llegan por parte de la hinchada y de la prensa.

Uno de los que cuestionó fuertemente al conjunto ‘escarlata’, fue el periodista Carlos Antonio Vélez, que tras finalizar el compromiso, publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales, en el que le da con todo al equipo vallecaucano, pero especialmente al técnico González, cuestionando el planteamiento que hizo.

“Lo de América de Cali raya en lo ridículo. Ese fútbol que llaman valiente y/o que corre riesgos sumando jugadores en ataque, renunciando al equilibrio, es irresponsabilidad pura. No se comió más goles porque Atlético Nacional, dentro de todo, falló situaciones claras”, dijo inicialmente Vélez.

Y después agregó: “Para jugar como en el peladero no necesitan gastar tanta plata. Además, envejecieron la nómina y la tapa, tener esa cantidad de jugadores de ataque y no más de 2 tiros a la puerta. ¡No me joda! La verdad la serie la ganó fácil Nacional y terminó bailando a la ‘mechita’ ¡Que pesar!”.