Nairo Quintana recibió la oferta del Team Medellín, pero la risa no se pudo disimular.

El ciclista Nairo Quintana, quien no ha vivido un buen 2022, ya pasa la página y piensa en la temporada 2023. Con el fallo del TAS en su contra y sin equipo actualmente, el boyacense se ve tranquilo y analiza cómo puede ubicarse de cara al World Tour del año entrante, donde anhela volver a las victorias.

En medio de la búsqueda de equipo, apareció una particular propuesta del Team Medellín, uno de los equipos más importantes del pelotón colombiano, que no lo dudó ni un instante y le mandó la propuesta a Nairo Quintana, a lo que el ciclista boyacense tuvo una curiosa respuesta para decir que no y que gracias.

"Muchas gracias por la invitación, la verdad no está dentro de mis presupuestos en este momento, seguimos pedaleando, seguimos hacia adelante, y bueno, es así (risas)", dijo Nairo Quintana ante el curioso momento, la risa no se pudo disimular. El ciclista coloca su mirada en una escuadra que le permita competir en el World Tour.