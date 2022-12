Miguel Ángel López ha sido uno de los mejores ciclistas que ha tenido Colombia en el último tiempo, pero este lunes se conoció una triste noticia para ‘Supermán’, quien se quedó sin equipo por una insólita razón. Astana rescindió su contrato y explicó el por qué de la decisión que nadie esperaba.

Su segunda etapa en el Astana Qazaqstan Team no terminó de la mejor manera, pues su contrato acabó luego de que el equipo encontrara supuestos vínculos con Marcos Maynar, médico investigado por el caso de tráfico de medicamentos en España.

“El Astana Qazaqstan Team descubrió nuevos elementos que muestran la probable conexión de Miguel Ángel López con el Dr. Marcos Maynar. En consecuencia, el equipo no tuvo otra solución que rescindir el contrato entre equipo y corredor, basado en incumplimientos de dicho contrato y las normas internas del equipo, con efecto inmediato”: se lee en el comunicado de Astana.

Por ahora no se conoce la versión del pedalista colombiano, pero el equipo indicó que no volverá a tocar el tema, ya tomó una decisión y no es reversible.