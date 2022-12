Muy malos días para el ciclista Miguel Ángel López, quien podría ser sancionado de por vida en el ciclismo por consumo y tráfico de sustancias prohibidas. 'Superman' no la pasa para nada bien en Europa. Recientemente, fue confirmada la rescisión de contrato con Astana y ahora es ciclista libre.

No pudo responder a la confianza del Astana luego de su traumática salida del Movistar Team, cuando abandonó la competencia de la Vuelta a España en plena etapa, lo que no fue bien visto por el mundo del ciclismo. Tras la rescisión, 'Superman' anunció acciones legales contra el equipo kazajo.

Ante todo este alterado contexto, aparece un suceso más que lamentable. En Europa ya hablan del nuevo 'Caso Armstrong' y tiene a Miguel Ángel López de por medio. Si se llega a comprobar que el ciclista colombiano consumió sustancias prohibidas más un tráfico de por medio, será sancionado por las autoridades mundiales del ciclismo.

"Es una decisión absolutamente injustificada. No existe ningún hecho nuevo que lo justifique y que fuese desconocido. No he dado positivo por ninguna sustancia dopante o he sido, siquiera, objeto de investigación", había dicho Miguel Ángel López en sus redes sociales.