Unas polémicas palabras dejarían ver que el Arkea Samsic dejó sin respaldo a Nairo Quintana, el ciclista colombiano que fue descalificado del Tour de Francia 2022 debido a un positivo en tramadol, lo que sorprendió al mundo del ciclismo y que generó de inmediato la respuesta del boyacense.

A través de un comunicado, Nairo Quintana comentó que llegará hasta las últimas consecuencias para demostrar su inocencia en este caso. El boyacense niega haber tomado el tramadol y va a ir al TAS para buscar justicia. A su vez, ratificó su ausencia en la Vuelta a España 2022.

Una de las preguntas que surgen es qué dice el Arkea Samsic, que poco se le ha visto en el apoyo y ahora mucho más luego de unas polémicas declraciones en Velonews. A través de su director deportivo, Sebastién Hinault, el equipo francés dio su apreciación ante este caso que conmovió al mundo del ciclismo.

"Por ahora no hay mucho que decir porque no hemos llegado todavía al fondo del asunto. Estamos esperando a lograrlo para tener la claridad suficiente antes de emitir algún juicio", dijo Sebastién Hinault en Velonews. A la pregunta, ¿La proveniencia del tramadol fue producto de una decisión personal o no?, el director dijo: "No tengo idea, no tengo idea".