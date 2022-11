Tadej Pogacar, uno de los mejores ciclistas del mundo, la pasa de lo bueno en su estadía en Colombia. Y seguramente no podrá decir lo contrario, pues en cada toma que aparece, siempre está sonriendo y mucho más si está al lado del crack de Rigoberto Urán.

Vale resaltar que Tadej Pogacar estuvo por los Llanos Orientales de Colombia tras la invitación de Rigoberto Urán, el ciclista esloveno participó en el Giro de Rigo, la carrera de gran fondo que se realizó en alrededores de Villavicencio. Además de la prueba ciclística, al europeo se le vio en otras actividades.

Por ejemplo, Tadej Pogacar no le hizo el quite a algunos tragos de aguardiente, bailo el joropo y además se mandó algunos pasos de baile. Se ve en el video cómo hace el intento y ya muchos en las redes sociales han comentado que no lo hace para nada mal. Seguramente, Rigo Urán tiene que mucho en esto.