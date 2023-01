Luego de tantos rumores y toda la información que llega desde Europa sobre el veto a Nairo Quintana, el propio ciclista decidió organizar una rueda de prensa para dirigirse a los medios de comunicación y todos sus seguidores para anunciar su decisión con respecto a su futuro en el ciclismo profesional. El pedalista actualmente se encuentra sin equipo y lidiando con la sanción de la UCI por dopaje en el Tour de Francia 2022.

Cuando todo parecía indicar que Nairo Quintana estaba listo para retirarse del ciclismo profesional, él mismo confirmó que no piensa abandonar el deporte y comunicó que está listo para firmar con cualquier equipo de Europa que esté interesado en firmarlo para 2023. En sus propias palabras, aseguró que físicamente está preparado para continuar compitiendo al más alto nivel.

"Un verdadero ciclista no se rinde ante la adversidad... Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir. No me rindo y sigo hacia adelante. Me he levantado y he seguido pedaleando. Voy a seguir batallando por competir, por continuar sobre la bicicleta hasta que mi cuerpo y mi mente resistan".

(VIDEO) Nairo Quintana confirma públicamente que NO se retira del ciclismo profesional

De esta manera, Nairo Quintana también dio dos avisos muy importantes respecto a su futuro más cercano. En primer lugar, no aceptará ninguna oferta para correr con algún equipo colombiano. Varios le habían hecho ofrecimientos, pero él no quiere dar su brazo a torcer y buscará una nueva oportunidad en Europa. Por otra parte, anunció que pronto estará viajando a al Viejo Continente para reunirse con varios equipos para conseguir una oportunidad que le permita correr en la élite en 2023.