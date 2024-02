Rigoberto Urán ha sido uno de los mejores ciclistas de la historia de Colombia en los últimos años. Tras una carrera llena de éxitos, el pedalista anunció de manera oficial su retiro, noticia que lleno de tristeza a sus seguidores y colegas. Sin embargo, el antioqueño no tendrá un futuro incierto, sino que, por el contrario, ya tiene qué ponerse a hacer.

“Hoy, Rigoberto anuncia oficialmente que la temporada 2024 es su última. En los últimos 9 años, Rigo ha sido nuestro líder e inspiración. La silla de capitán de nuestro bus era suya”, fue el anuncio de ‘Rigo’ a través de una entrevista con el EF en su canal oficial de YouTube.

A esto se dedicará Rigoberto Urán tras anunciar su retiro

Rigoberto Urán ha sido una persona que se ha hecho a pulso, que empezó desde abajo y que siempre tuvo claro su deseo de salir adelante. El ciclismo le permitió ser profesional y abrirse campo en otras áreas, como el de los negocios.

En entrevista con AS Colombia contó que seguirá al frente de sus empresas, su marca de ropa y los diferentes restaurantes: “nosotros como empresa Go Rigo Go estamos cumpliendo 10 años arrancamos vendiendo camisetas, después el negocio fue evolucionando, comenzamos a vender bicicletas, entramos en la industria del entretenimiento con la Crono de Rigo y el Giro de Rigo. Y yo les digo que a mí me gusta ser rentable las 24 horas del día y entonces cada día estamos buscando como cubrirnos en todo eso”.

Agregó que: “se nos ocurrió la idea de la Finca de Rigo en la empresa y te digo que nos ha ido súper bien, a la gente le ha gustado mucho para compartir en familia, un espacio donde puedes llevar a tus hijos, tus perros y, tanto en Llanogrande, como en Pereira nos han acogido muy bien. En este momento estamos en construcción en Giradota, Antioquia y estamos muy adelantados en Chía, Cundinamarca. Seguimos creciendo. Ahorita sacamos un restaurante que se llama Grosería, que es más gourmet, comida de autor. Estamos siempre evolucionando, tengo un gran equipo que me ayuda y todo esto también es como uno preparándose para el retiro”.