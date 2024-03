El Ministerio del Deporte, entidad que dirige, coordina y ejecuta los planes, programas y proyectos en materia el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física, ha sido un tema de muchos cuestionamientos en la agenda nacional del país en los últimos días. La situación, luego de que no se lograra la sede de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla por unos pagos que no se realizaron desde la cartera pública, fue el detonante de un mar de críticas y señalamientos.

Precisamente, en las últimas horas, el Gobierno Nacional designó a Luz Cristina López como ministra del deporte luego de la renuncia de Astrid Rodríguez tras conocerse la pérdida de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027.

La primera función que tendrá Luz Cristina López es la respectiva preparación y acompañamiento de los atletas colombianos que participarán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos a mediados de 2024 en París. Vale resaltar que será la tercera funcionaria en este cargo, tras Astrid Rodríguez y María Isabel Urrutia.

Además de la posesión de la nueva ministra, el presidente Gustavo Petro arremetió contra la creación del Ministerio del Deporte y dijo que era una “perdida de tiempo” y comentó que no encuentra la “bondad” en esta cartera. Por supuesto, un punto de vista que tiene opiniones divididas en Colombia.

¿Qué dijo el presidente Petro sobre el Ministerio del Deporte?

“El tema del Ministerio del Deporte, ya es la tercera Ministra. El objetivo programático siempre ha sido el mismo. Lo que yo encuentro en el Ministerio del Deporte actual es que, se ha criticado, hay gente que ha criticado que se haya convertido en Ministerio, yo no soy muy enemigo de esa tesis, Coldeportes a Ministerio, lo mismo que sucedió con Colciencias a Ministerio. No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso, no lo encuentro, me parece que es más una pérdida de tiempo, pero así está la norma”, dijo Petro durante la posesión de Cristina López.

“Cuando hay esas prioridades y lo acabamos de ver en el caso de los Panamericanos, la prioridad es construir, no es cómo nuestros deportistas van a llegar a competir, a ganar, no se piensa en los deportistas, se piensa es en las obras, cuántos millones de dólares… Ahí hablaban de 800, no sé si la cifra será cierta, pero 800 millones de dólares en unas obras de ese evento, pueden ser una gran equivocación del país”, agregó el presidente.

“No fue por nosotros que lo descubrimos, sino que los hechos mismos quitaron la posibilidad de hacer los Juegos Panamericanos, básicamente por una viveza de su director, porque estábamos en las fechas, podíamos hacer los traslados de dineros. A ellos les urge mucho el dinero, millones de dólares, hay que pagarles pasajes para que vengan con un acompañante en hoteles de cinco estrellas, en mi opinión eso no es el deporte, eso es un negocio, pero no voy a criticar el tema”, puntualizó Petro.

Críticas y opiniones divididas sobre la postura de Petro

Por supuesto, que estas palabras han levantado las críticas de expertos y mismos deportistas. El periodista César Augusto Londoño criticó fuertemente al presidente en El Pulso del Fútbol, así como Ernesto Lucena, quien fue ministro del deporte. Asimismo, Clara Luz Roldán, la última directora de Coldeportes.

“La intervención del presidente Petro en la posesión de la ministra fue totalmente desafortunada. Yo ayer decía aquí en El Pulso que al presidente Petro no le gusta el deporte y ayer lo ratificó y lo despreció. Primero que todo, diciendo que no le veía la bondad al Ministerio del Deporte y que había sido una pérdida de tiempo. Y, lo más grave, satanizó los escenarios, porque él no puede decir que entre más ladrillos, más corrupción, porque entonces no hagamos más hospitales, escuelas ni carreteras, porque esos son cemento y ladrillos”, dijo César Augusto Londoño.

“Presidente reciba a los deportistas, hable con ellos y escuche sus propuestas. No perderá el tiempo, pues en ellos está lo que verdaderamente cambia e inspira un país. El debate sobre las bondades Ministerio podría darse incluso con ellos”, dijo Ernesto Lucena, primer ministro del deporte de la historia.