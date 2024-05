Con Daniel Felipe Martínez, queda confirmado que fue un gran día para los ‘Escarabajos’ por las carreteras italianas. Más allá del nivel de Tadej Pogacar, no se descartan más sorpresas con los colombianos en la actual edición de la ‘Corsa Rosa’.

De esta manera, Daniel Felipe Martínez ratifica que era una de las grandes sorpresas que podía existir en el actual Giro de Italia. No era un secreto que ante la ausencia de Primoz Roglic en el Bora, era el turno del colombiano, para que tomara la responsabilidad y el liderazgo en la competencia italiana. Por ahora, las cosas salen como lo planeado y las apuestas aumentan por un podio para el oriundo de Soacha, Cundinamarca.

El británico Geraint Thomas es segundo, pero las cosas se colocan interesantes al ver a Daniel Felipe Martínez en la tercera posición de la clasificación general, con el mismo tiempo del ciclista británico, que no hace mucho le dijo “rata” a Nairo Quintana. El cundinamarqués no se quedó quieto y también fue protagonista, pues su potencia le alcanzó para ser segundo en la segunda etapa.

