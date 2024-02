Esto no para: nuevamente, Daniel Martínez le ganó a Remco Evenepoel en la Volta a Algarve

Cuando faltaban 200 metros para coronar la meta en plena subida , el gran Dani Martínez arrancó a toda velocidad para reventar a los ciclistas que lo venían acompañando en el frente de carrera. El de Soacha venía reservando energía y en ese tramó sacó toda su fuerza para llevarse por delante a Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) y Sepp Kuss (Visma-Lease). Esa cátedra de ciclismo en escalada le permitió a Daniel Felipe Martínez ubicarse como el líder de la Volta a Algarve, provisionalmente. Su show no pudo ser mejor tras la última jornada, donde también demostró su capacidad y ratificó el podio en la general. Tenemos Dani para rato.

La última etapa, que tuvo un recorrido de 165.8 kilómetros entre las localidades de Faro y Alto do Malhao, hubo tres puertos de montaña de tercera categoría y uno de segunda, que fue coronado con tenacidad por Daniel Martínez. Con 27 años, el colombiano presenta su postulación a nombres a tener en cuenta en este 2024. La fuga no fue problema, pues el BORA comenzó a recortar diferencia. En el final, con un Sergio Higuita entregado por su compañero, Martínez atacó haciendo inútil el esfuerzo de Evenepoel por la fracción, eso sí, la general ya la tenía confirmada.

El ciclista colombiano conquistó la segunda y última etapa de la Vuelta a Algarve y en ambos días tuvo grandes duelos con Remco. Pese a dar la pelea, a Martínez no le alcanzó para defender el título que logró en 2022, pues en la prueba reina, Evenepoel sacó una ventaja de 43 segundos, suficiente para coronarse campeón.

El balance en Volta a Algarve no pudo ser mejor con el gran Dani Martínez como protagonista. El cundinamarqués fue líder de la clasificación general, compitió mano a mano con Remco Evenepoel, ganó dos etapas y quedó segundo en la tabla general de la competencia y primero en la montaña. Como siempre, el talento colombiano dando de qué hablar en Europa.

Finalizó la edición 50° de la Volta a Algarve con un colombiano como gran protagonista. El de Soacha, Daniel Felipe Martínez, se lució y dejó el nombre de Colombia en lo más alto. Este pedalista del BORA ajusta detalles para lo que será su participación en el World Tour esta temporada. No estuvo en el Tour Colombia, pero se batió como un león en la máxima competencia del ciclismo portugués.

