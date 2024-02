Fue una jornada tranquila para los tres referentes colombianos, pues seguramente administran energía para lo que será la etapa reina de la competencia en el Alto del Vino. Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán no ceden tiempo y están a la expectativa en la clasificación general.

Durante la etapa, hubo escaramuzas y varios ciclistas intentaron dar el golpe en las fugas, pero ningún ciclista se pudo descolgar del pelotón. El mexicano José Ramón Muñiz lo intentó entrando a Zipaquirá, pero no le alcanzó para llegar a meta. Antes, a 27 kilómetros para finalizar, Julián Cardona, Laureano Rosas y Alexander Gil, también se aventuraron sin logro alguno.

