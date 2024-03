Nairo Quintana es tendencia en redes sociales y no precisamente por sus triunfos, sino por culpa de uno de sus colegas que decidió hablar con fuertes insultos. Geraint Thomas, ciclista del Ineos, insultó al colombiano por medio de su podcast y dejó declaraciones que generaron todo tipo de comentarios.

El británico no estaba solo, en el podcast se encontraba con su compañero de equipo Luke Rowe, allí hablaron de las diferentes competencias en las que han estado y las que vienen, cuando hablaron de la Vuelta a Cataluña, entró el nombre de Nairo Quintana a quién llamó “maldita rata” indicando que “no debería estar corriendo”.

Geraint Thomas sobre Nairo: “No debería estar corriendo, maldita rata”

Sobre la discusión con Wout Poels, pedalista neerlandés, que fue en la penúltima epata de la Vuelta a Cataluña, el ciclista dijo lo que pasó con el colombiano:“No estaba lo suficientemente cerca para empujarlo, pero me dio un codazo y discutí con él. Le dije que, si estaba tomando tramadol nuevamente y que por eso se comportaba tan agresivamente”, dijo.

Además, agregó que: “creo que me entendió. Entonces pensé que tal vez no debería haber dicho eso. Pero él mismo fue lo suficientemente estúpido como para utilizarlo en el Tour de Francia”.

Nairo Quintana, quien no pudo terminar la Vuelta a Cataluña, tras una caída en la última etapa se retiró. El del Movistar Team ahora se prepara para el País Vasco. “se me ha caído un corredor al frente y no he podido librarlo. He caído nuevamente. La fortuna es que apenas fueron raspones, estoy completo, estoy bien. Seguimos la preparación para las próximas carreras y nos vemos en el País Vasco”, comentó.