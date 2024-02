Nairo Quintana, mientras vive con felicidad su regreso al ciclismo profesional en el Tour Colombia 2024, al lado de su gente en el departamento de Boyacá y junto a miles de hinchas en el país, fue mencionado en Francia por un delicado escándalo de dopaje en el Tour de Francia 2020, al que asistió vistiendo los colores del Arkea Samsic. El médico colombiano Fredy Alexander González sería el directamente acusado.

Lo mencionado no deja de ser grave y enciende las alarmas en la UCI y en el ciclismo colombiano. El médico Fredy González es citado por los tribunales franceses tras el presunto dopaje a Nairo y su hermano Dayer Quintana durante el Tour de Francia 2020, competencia que ganó el esloveno Tadej Pogacar y el boyacense quedó 17° a más de una hora en la clasificación general. Deberá, ante un juezm responder por el uso inadecuado de sustancias prohibidas.

Todo este escándalo sale a la luz luego de que Nairo Quintana viviera una terrible acusación en el año 2022 por usar tramadol y supuestamente doparse para competir en el Tour de Francia de ese año. Esta situación forzó al Arkea Samsic a rescindir el contrato con el ciclista colombiano, que tuvo que colocar sus ojos en la defensa ante el TAS y la UCI y alejarse de las actividades deportivas.

Luego de prácticamente quedar nulo en varios equipos World Tour y con más de un año sin competir profesionalmente, fue Movistar Team el que lo rescató y le hizo un contrato a un año. De esta manera, Nairo Quintana encontró una nueva oportunidad de competir en la élite y sin duda le apuntará al Giro de Italia o Vuelta a España. Por ahora, disfruta del Tour Colombia 2024.

Hay graves acusaciones. Según informó la Fiscalía de Francia, el próximo 2 de septiembre será juzgado Fredy Alexander González por supuestamente ayudar a Nairo Quintana y a su hermano Dayer a doparse cuando corrían para el equipo Arkéa-Samsic en el 2020.

La evidencia presentada en el 2020 muestra una denuncia ante la Fiscalía de Marsella y una respectiva investigación contra varios corredores del Arkea y miembros del personal médico. Tras lo revelado, se hicieron allanamientos a los cuartos de hotel y encontraron pruebas delicadas que hoy tienen sus graves consecuencias en la justicia de Francia.

“La investigación terminó y se decidió procesar al señor Fredy Alexander González Torres, el médico colombiano del equipo deportivo”, indicó a la AFP una fuente de la Fiscalía de Francia. Dicho juicio se realizaría el próximo 2 de septiembre.

La Fiscalía indica que González Torres será procesado por “posesión de una sustancia o método prohibido para su uso por un deportista sin justificación médica”. Por otra parte, a la espera de que el caso sea revisado por un juez en Francia, el médico se enfrentaría a una condena de cinco años de cárcel y una multa de 75 mil euros.

“Quiero confirmar que nunca se encontraron sustancias dopantes. No tengo y nunca he tenido nada que esconder. He sido un corredor limpio durante toda mi vida deportiva”, dijo Nairo Quintana en 2020.