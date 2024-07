El elogio del volante colombiano fue el disparador para que los hinchas le recordaran su error en la derrota contra Argentina. “No debías perder ese balón y menos regresar caminando”, y “papá, gracias también a vos, pero cuando la vuelvas a perder levántate rápido y corre a recuperar como sea ese balón porque quedamos bien colgados. Es con todo el respeto, te lo dice alguien que si ha jugado fútbol y no, no fui profesional, pero esa camiseta era un sueño haberla podido sudar hasta la última gota”, fueron las reacciones de los aficionados al comentario de Kevin Castaño.

Luis Díaz, volante de la Selección Colombia. (Photo by Carmen Mandato/Getty Images)

Uno de los jugadores más señalados en los últimos días es Luis Díaz. Se sabe que Lucho es una de las figuras de la Selección Colombia y el máximo representante en el fútbol de Europa por su presencia en el Liverpool de la Premier League. El guajiro no pudo brillar en Estados Unidos, tampoco pasó desapercibido, más allá de que lo dio todo partido tras partido desde los grupos y anotó dos goles.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.