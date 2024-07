La fase de grupos de la Copa América 2024 está llegando a su fin. Cuatro equipos ya conocen sus respectivos rivales, fecha y hora de los compromisos de la siguiente fase. Argentina, Canadá, Ecuador y Venezuela fueron los clasificados de los grupos A y B, mientras que México, Jamaica, Chile y Perú quedaron eliminados previamente.

Por ahora falta definir los grupos de Uruguay, ya clasificado, Estados Unidos, Panamá y Bolivia, este último ya eliminado. Además, de Colombia, ya clasificado, Brasil, Costa Rica y Paraguay, este último, eliminado.

Así quedaron las primeras llaves de cuartos de final de la Copa América

De las llaves definidas, hay dos partidos emocionantes en el que uno de los equipos es el gran favorito a llegar a la final. Los cuartos de final de la Copa América 2024 se llevarán a cabo entre el 4 y 6 de julio. Las semifinales están programadas para disputarse el 9 y 10 del mismo mes, mientras que el sábado 13 se conocerá al tercer lugar del certamen y el día 14 se disputará la gran final del torneo continental.

𝗔𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗮 𝘃𝘀 𝗘𝗰𝘂𝗮𝗱𝗼𝗿

Fecha: jueves 4 de julio

Hora: 8:00 p.m.

Houston

𝗩𝗲𝗻𝗲𝘇𝘂𝗲𝗹𝗮 𝘃𝘀 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗱𝗮́

Fecha: viernes 5 de julio

Hora: 8:00 pm

Arlington

Por su parte, Colombia que define el primer lugar del grupo D ante Brasil, con un empate terminaría primero, espera su rival que podría ser Uruguay, Panamá o Estados Unidos.

El jugador que Colombia perdería por el resto de la Copa América

“Lucumí, lo más seguro… O sea, no tenemos un parte oficial, no tenemos comunicación oficial de esto, pero ya no estaría más para la Copa América pese a que nos habían dicho que su lesión no era grave. No tuvimos un parte médico oficial, pero lo que supimos y la información que tenemos de muy buena fuente es que ya no estaría disponible”, afirmó Lizet Durán, periodista de ESPN, el 30 de junio de 2024.