Atención a los cambios en el reglamento para la Copa América 2024. Este jueves Argentina debuta ante Canadá en el partido que dará inicio al certamen continental. Hay que tener en cuenta algunos ajustes que tendrá el torneo en el tema arbitral y de juego, algunos ya han sido implementados en otros campeonatos.

OFFSIDE SEMIAUTOMÁTICO.

La Copa América tendrá la tecnología de la posición adelantada con el offside semiautomático. Les permitirá a los árbitros chequear rápidamente en el caso de jugadas que terminan en gol. NO habrá “ojo de halcón” o “tecnología en la línea de gol”.

MANOS EN EL ÁREA.

La variante más importante es el tema “Manos”. Si la mano NO es deliberada y antideportiva dentro del área, si el remate va al arco ya no se amonesta. Si evita el gol ya no se expulsa, se amonesta desde ahora. Esto es similar al espíritu de evitar el “triple castigo” con una jugada común, eso siempre que hay disputa de balón.

CAMBIO POR CONMOCIÓN.

Ha quedado estipulado el cambio por “conmoción cerebral”. Esta es una variante extra, fuera de los cinco cambios normales. Debe ser avalada por el médico oficial del partido y así se procede a la variante. Importante: si un equipo realiza un “cambio por conmoción cerebral”, automáticamente el adversario podrá realizar una variante extra.

LAS SUSPENSIONES.

El Reglamento General contempla un partido de sanción para los jugadores que reciban DOS tarjetas amarillas. Las tarjetas amarillas se borrarán una vez finalizada la Fase de Grupos, pero en caso de que un jugador reciba una segunda amarilla en el tercer y último partido de la Fase de Grupos, deberá cumplir con la sanción en el encuentro de Cuartos de final.

SISTEMA DE DESEMPATES.

En la Fase de Grupos y en caso de igualdad en puntos, los puestos se definirán por:

A) Diferencia de Goles

B) Cantidad de Goles a favor

C) Resultado Partido directo

D) Menor Número de Tarjetas Rojas

E) Menor Número de Tarjetas Amarillas

F) Sorteo ALARGUE Y PENALES… En los cuatro partidos de Cuartos de final, las dos semifinales y el juego del tercer puesto NO habrá alargue, se irá directo a penales. El único partido que contempla un alargue de 30 minutos es la final del torneo.

Info: Rodrigo Romano