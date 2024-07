Brasil vs. Colombia: La cara de orgullo de Lorenzo mientras sonaba el himno nacional

Daniel Muñoz celebra el gol contra Brasil. (Photo by Thearon W. Henderson/Getty Images)

Al final el primer tiempo, Daniel Muñoz marcó un golazo que hace justicia luego de la falla del VAR que permitió la no validación del gol de Dávinson Sánchez. Al 45+2′, el lateral del Crystal Palace entró con su vieja confiable a velocidad, sorprendió a los marcadores rivales en el segundo palo y remató para colocar el 1-1 parcial en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Así, aumenta el orgullo de Néstor Lorenzo, uno de sus mejores mentores en los últimos años.

