Momentos de tensión se viven en Estados Unidos a pocas horas de la final de la Copa América 2024, entre Argentina y Colombia, en Miami. En Pennsylvania, el candidato a presidente de EE.UU. por el partido republicano, Donald Trump, fue víctima de un atentado contra su vida mientras daba discurso de campaña. Fue herido en una de sus orejas. Los reportes indican que se encuentra “bien”, tras ser llevado de inmediato a un centro médico.

Donald Trump estaba en un acto electoral en Butler, estado de Pennsylvania. Mientras se movía en un escenario improvisado, rodeado de sus seguidores, se pudo escuchar una serie de tiros, lo que llevó a que el candidato republicano se tirara directamente al suelo. Los agentes inmediatamente reaccionaron.

Según las imágenes de varios medios de televisión que cubrían el discurso de campaña, Donald Trump pudo levantarse y fue rodeado por miembros del Servicio Secreto de Estados Unidos. Se pudo notar que el candidato tenía sangre por una herida en su oreja.

Una vez que trató de movilizarse para salir del escenario, el expresidente estadounidense levantó su brazo para tranquilizar y animar a sus seguidores en el acto de campaña, demostrando que se encontraba bien, pese a la herida. Este incidente tiene las alarmas encendidas en Estados Unidos, a tan solo horas de que se juegue la final de la Copa América 2024 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Una vez trascendido el estado de salud, llegó la propia palabra de Donald Trump. A través de su cuenta oficial en ‘Truth’, la red social que creó tras ser expulsado de Twitter (ahora X), rompió el silencio.

“Quiero agradecer al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo que acaba de ocurrir en Butler, Pensilvania. Lo más importante es que quiero expresar mis condolencias a la familia de la persona que murió en la manifestación y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida”, dijo Trump.

“Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país. No se sabe nada en este momento sobre el tirador, que ahora está muerto. Me dispararon con una bala que perforó la parte superior de la oreja derecha. Supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un silbido, disparos y sentí inmediatamente que la bala me atravesaba la piel. Hubo mucho sangrado, así que me di cuenta de lo que estaba sucediendo. ¡DIOS BENDIGA A AMÉRICA!”, expresó Donald.