La Selección Colombia cumplió en su debut en la Copa América 2024 y con goles de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma sumó sus primeros tres puntos en el grupo D. El equipo nacional venció a una aguerrida Paraguay con un marcador de 2-1. El resultado es fundamental para buscar el primer puesto y avanzar de fase. El técnico Néstor Lorenzo pasa la página y los ojos se colocan en la Selección Costa Rica que dirige Gustavo Alfaro, rival de la segunda fecha.

Sobre el papel, es un duro rival y parece que Alfaro va por el triunfo ante Colombia. El empate contra Brasil en el debut (0-0) le da ánimos a Costa Rica y ahora sueña con quitarle el invicto al equipo colombiano, que además de preparar el juego con los centroamericanos, está sufriendo otro problema en Estados Unidos que está afectando seriamente a los jugadores.

En las últimas horas, algunos jugadores de la Selección Colombia reportaron que viven “un infierno” en Estados Unidos debido a las altas temperaturas. Por ejemplo, Jhon Durán reveló que el clima es muchísimo más fuerte que el calor que se presenta en la ciudad de Barranquilla. Por ejemplo, en Phoenix, sede del partido contra Costa Rica, se prevé un máximo de 40° de temperatura durante el 27 de junio.

Richard Ríos, volante de la Selección Colombia. (Photo by Tim Warner/Getty Images)

El calor excesivo se presenta como un inconveniente a solucionar en la Selección Colombia. Los jugadores esperan adaptarse lo más pronto posible para no tener inconvenientes de este tipo en la previa y durante el juego que se disputará en el State Farm Stadium. El viernes 28 de junio 2024, día de partido, se espera una máxima de 44° de temperatura.

Según los reportes, los entrenamientos se tuvieron que aplazar hasta horas de la noche debido al calor excesivo en esta zona de Estados Unidos. Según la periodista Lizeth Durán, incluso siendo las 7:00 pm, las temperaturas son bastante altas.

Cabe recordar que un juez de línea se desplomó durante el partido entre Canadá y Perú el pasado martes por intenso calor. El equipo colombiano está pendiente a las medidas que dispone la Conmebol para este crucial compromiso por el grupo D y prepara toda la adaptación posible para no tener más inconvenientes.

Durante el juego ante Paraguay, la única mala noticia que hubo en el entorno del equipo colombiano es la lesión de un jugador fundamental en la zona defensiva. Jhon Lucumí es un futbolista clave en la defensa y mantiene una gran proyección en el fútbol internacional. Se unió a la Selección Colombia luego de cumplir una gran temporada en la Serie A de Italia con el Bolonia.

Era titular contra Paraguay en Houston, pero en el primer tiempo se tuvo que retirar por lesión. En medio de lágrimas y rabia, el central se fue de la cancha y ahora las alarmas están encendidas, pues la situación con Jhon Lucumí puede pasar a mayores.

El periodista Sebastián Vargas de Caracol Radio fue una de las personas que contó el susto que pasaron los jugadores colombianos en la noche del 25 de junio en el hotel donde la Selección Colombia se hospedaba en Houston.

El volante James Rodríguez en la zona mixta, finalizado el partido en Houston, reveló el duro inconveniente que el equipo soportó en el Estadio NGR ante Paraguay. Una queja de la que también hizo eco el técnico Néstor Lorenzo en la rueda de prensa.

“La cancha no estaba ayudando mucho, estaba seca, ponen un tapete raro. No sé. Los estados de las canchas no están muy buenos y eso también influye para que el juego sea de mucha fricción”, dijo James Rodríguez en zona mixta.