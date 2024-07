El VAR Carlos Orbe reaparece luego de la polémica y estará a cargo del partido Uruguay vs. Colombia en Charlotte.

El escándalo que ya protagonizó el VAR de Colombia vs. Uruguay en Copa América 2024

“El VAR, en su chequeo protocolar al marcarse un gol utilizando la herramienta de líneas virtuales, logra identificar que el atacante que patea al gol se encontraba en la misma línea que el penúltimo defensor, utilizando como referencia el pie de este último, generándose una única línea a la misma altura que defensor y atacante, lo que no se configura como infracción de fuera de juego. Luego de este procedimiento, el VAR confirma la decisión original de campo: gol”, se resume en el audio compartido.

“En el minuto 66, en un centro al área del equipo blanco y azul, un jugador celeste y negro cabecea el balón. Su compañero recibe el balón luego de un rebote del golero y marca un gol. El árbitro asistente observa la jugada y decide validar el gol. Según las reglas de juego se establece que no estará en fuera de juego aquel jugador que se encuentre a la misma altura que el penúltimo adversario o los dos últimos adversarios”, aclara la voz en off del audio.

El árbitro del partido, Kevin Ortega, tuvo que esperar unos minutos después de la anotación para convalidar el gol con la gente del VAR. El árbitro de línea no había señalado nada, por lo tanto, le tocó al videoarbitraje hacer todo lo necesario para que el gol fuera revisado correctamente.

Árbitro: Cesar Ramos (MEX) Árbitro asistente N°1: Alberto Morin (MEX) Árbitro asistente N°2: Marco Bisguerra (MEX) Cuarto árbitro: Mario Escobar (GUA) Quinto árbitro: Humberto Panjoj (GUA) VAR: Carlos Orbe (ECU) AVAR: Christian Lescano (ECU). El equipo que estará a cargo del videoarbitraje se coloca en el ojo de la polémica luego del escándalo que protagonizó en el partido Uruguay vs. Estados Unidos, por la tercera fecha del grupo C de la Copa América.

Uruguay celebra el gol anotado a Estados Unidos. (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

La organización de la Copa América ha designado el cuerpo arbitral y de VAR para el partido que se disputará en el Bank Of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte (10 de julio 2024, 7:00 pm, hora colombiana). Profesionales mexicanos y ecuatorianos estarán a cargo de este trascendental compromiso. La polémica y las dudas reaparecen.

Uruguay se coloca en el objetivo de Néstor Lorenzo. Será un partido de altísimo nivel y donde Colombia llegará con el afán de ser finalista de la Copa América y verse las caras con Argentina en Miami. Los uruguayos sufren por su defensa y se prevé tendrá tres cambios en la línea. Nahitan Nández y Ronald Araújo no van, mientras que Matías Viña es duda.

La Selección Colombia se mide contra Uruguay en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. Partido que en la previa se ve parejo y que definirá a uno de los finalistas de la Copa América 2024. El equipo de Néstor Lorenzo está motivado, con confianza y una racha que lo coloca como favorito a la victoria. Se presenta a este compromiso tras golear 5-0 a Panamá en Phoenix.

