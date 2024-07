“Viña no fue lesión muscular, aunque sí agotamiento de la parte posterior del muslo. Normalmente, ese síntoma es el paso previo”, afirmó Bielsa, quien podría darle recambio si está disponible en Charlotte. Es decir, serían tres modificaciones de la Selección Uruguay ante la Colombia de Lorenzo.

En medio de la previa, se conoció el grave problema que enfrenta la Selección Uruguay. Los ‘Charrúas’ se alistan para verse las caras con Colombia, aunque, los ‘peros’ tienen al técnico Marcelo Bielsa ‘contra las cuerdas’. Todo pasa por una serie de bajas que tendrá en el Bank Of America Stadium de Charlotte.

